Ucraina Zelensky | Mosca ha violato la tregua agiremo di conseguenza

Il presidente ucraino ha dichiarato che le forze di Mosca hanno violato la tregua in atto, citando raid che hanno colpito anche un asilo. La ritiene una provocazione e ha annunciato che l’Ucraina risponderà di conseguenza. Mosca ha invece chiesto un cessate il fuoco il 9 maggio, in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. La situazione resta tesa e sotto stretta osservazione.

La tregua di Kiev è in vigore, ma Zelensky denuncia violazioni: raid anche su un asilo. Mosca chiede un cessate il fuoco per il 9 maggio, in occasione delle celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Zelensky: “Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenza” Ucraina, Zelensky: “Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenza” Notizie correlate Zelensky: «Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenza»Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che la Russia ha violato il cessate il fuoco, con un «evidente disprezzo per la salvaguardia delle vite... Ucraina, Zelensky accusa la Russia: “Ha violato il cessate il fuoco, agiremo di conseguenza”Conferme in tal senso sono arrivate anche dal ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha che, in un post suX, ha accusato la Russia dirifiutare la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Russia colpisce l'Ucraina dopo aver deciso la tregua unilaterale; Zelensky annuncia la tregua ma è strage russa su Zaporizhzhia: 12 morti e 39 feriti; L’Ucraina ha superato la Russia negli attacchi coi droni; Ucraina, dopo Mosca anche Kyiv annuncia una tregua. Ucraina: in vigore la tregua di Kiev, ma Zelensky denuncia violazioniLe autorità filorusse della parte della regione di Kherson sotto il controllo delle truppe di Mosca hanno comunque accusato le forze ucraine di avere anch'esse violato la tregua dichiarata dal loro ... ansa.it Ucraina, Zelensky minaccia: Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenzaROMA – Un finto cessate il fuoco. Non può definirsi che in questa maniera la ‘tregua’ annunciata dalla mezzanotte di ieri da Zelensky e già violata diverse volte sia dall’Ucraina che dalla Russia. Con ... dire.it Nelle ultime ore, l’Ucraina ha denunciato un raid aereo russo questa mattina nella regione meridionale di Zaporizhzhia. L’attacco si è verificato poche ore dopo che, a mezzanotte, era entrato in vigore il cessate il fuoco unilaterale proclamato da Kiev - facebook.com facebook immagine 1 - un asilo in ucraina. x.com