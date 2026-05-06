Il presidente ucraino ha affermato che le forze russe hanno violato il cessate il fuoco, accusando Mosca di un disprezzo evidente per la vita umana. Ha aggiunto che, in base ai rapporti delle forze armate e dell’intelligence, l’Ucraina prenderà le proprie decisioni su come rispondere. La dichiarazione è stata rilasciata dopo che sono stati segnalati nuovi scontri nella regione interessata dal conflitto.

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che la Russia ha violato il cessate il fuoco, con un «evidente disprezzo per la salvaguardia delle vite umane», aggiungendo che l’Ucraina, «sulla base dei rapporti serali delle nostre forze armate e dell’intelligence», deciderà come agire di conseguenza. Il cessate il fuoco unilateralmente dichiarato da Kyiv, in risposta a quello richiesto da Putin per le celebrazioni della Giornata della vittoria del 9 maggio, è scattato a mezzanotte. Stando alle accuse, sei ore dopo Mosca l’ha violato sferrando un nuovo attacco. Gli allarmi sono scattati in diverse regioni ucraine e le autorità di Zaporizhzhia hanno segnalato un raid aereo contro attrezzature industriali nella zona.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Zelensky: «Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenza»

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