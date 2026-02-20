Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, afferma che la Russia deve essere costretta a fare la pace, anche a costo di aumentare la pressione internazionale. Sottolinea che l’Italia rischia conseguenze dirette a causa del conflitto e che eventuali elezioni si potrebbero considerare solo in presenza di una tregua stabile. Nel suo intervento, mette in guardia sulle linee rosse riguardo alle cessioni territoriali. La situazione resta molto tesa e incerta.

Dalla necessità di aumentare la pressione su Mosca alla possibilità di indire nuove elezioni, “ma solo con una tregua stabile “, passando per i rischi del conflitto anche per l’Italia e l’Europa e le linee rosse sulle cessioni territoriali, Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista a LaPresse delinea scenari e condizioni per la fine della guerra. Il tutto mentre l’Unione europea discute il ventesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, cercando un’intesa tra i 27. Un accordo auspicato dall’Alta rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, che ribadisce: le sanzioni funzionano e la Russia non è invincibile.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Podolyak: “Russia va costretta alla pace, anche l’Italia a rischio con questa guerra”

Leggi anche: Guerra Ucraina, Mosca: “No a truppe Nato in Ucraina”, Zelensky: “Piani di pace saranno presentati a giorni alla Russia”, news in diretta

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, delegazione Usa in Russia per i colloqui, Putin: “La guerra continua anche in inverno”, news in diretta

Ucraina, la Russia nega di aver rifiutato il piano di pace

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.