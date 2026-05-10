La Lega sponsorizza Putin | L' Europa non lasci cadere la sua apertura

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile intervento della Lega a sostegno di Putin, con un messaggio che invita l’Europa a mantenere un atteggiamento aperto. La questione si inserisce tra i numerosi impegni e sfide che la presidente del Consiglio ha di fronte, con alcune fonti che indicano come questa tematica possa presto tornare alla ribalta nelle riunioni di maggioranza.

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