La Lega sponsorizza Putin | L' Europa non lasci cadere la sua apertura
Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile intervento della Lega a sostegno di Putin, con un messaggio che invita l’Europa a mantenere un atteggiamento aperto. La questione si inserisce tra i numerosi impegni e sfide che la presidente del Consiglio ha di fronte, con alcune fonti che indicano come questa tematica possa presto tornare alla ribalta nelle riunioni di maggioranza.
Giorgia Meloni ha tanti dossier aperti e problemi da affrontare. Nei prossimi giorni la presidente del Consiglio rischia di averne uno in più sulla sua scrivania a Palazzo Chigi: un "evergreen" che ogni tanto ricompare nelle discussioni all'interno della maggioranza. La Lega torna a.🔗 Leggi su Today.it
Putin: Se l'Europa vuole la guerra siamo pronti. Non sarà come in Ucraina
Notizie correlate
Leggi anche: Ucraina, l’apertura di Putin: “Penso che la guerra stia finendo. Come negoziatore preferirei Schröder”
Leggi anche: Ucraina, l’apertura di Putin: «La guerra sta finendo. Pronto a trattare con l’Ue, ma preferirei Schröder»