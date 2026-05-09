Putin sull’Ue | La guerra sta finendo preferirei Schröder
Il presidente russo ha dichiarato che la guerra sta per concludersi e ha espresso la preferenza per Schröder come mediatore europeo. Non sono stati forniti dettagli sul ruolo preciso del mediatore che Putin intenderebbe coinvolgere. Nel frattempo, si discute anche di come la proposta dell’ex presidente degli Stati Uniti possa incidere sullo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. La situazione rimane in evoluzione, con diverse questioni ancora aperte.
?? Punti chiave Chi è il mediatore che Putin vuole portare al tavolo europeo? Come influirà la proposta di Trump sullo scambio dei prigionieri ucraini? Perché la Russia ha proposto di gestire l'uranio iraniano? Quali conseguenze avrà la scelta del mediatore sulla coesione dell'Unione Europea??? In Breve Putin propone Gerhard Schröder come mediatore per i colloqui con l'Unione europea. Donald Trump propone uno scambio di prigionieri in attesa di risposta da Kiev. Mosca offre di gest .🔗 Leggi su Ameve.eu
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