Putin sull’Ue | La guerra sta finendo preferirei Schröder

Il presidente russo ha dichiarato che la guerra sta per concludersi e ha espresso la preferenza per Schröder come mediatore europeo. Non sono stati forniti dettagli sul ruolo preciso del mediatore che Putin intenderebbe coinvolgere. Nel frattempo, si discute anche di come la proposta dell’ex presidente degli Stati Uniti possa incidere sullo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. La situazione rimane in evoluzione, con diverse questioni ancora aperte.

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