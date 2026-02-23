Tragedia in Germania uccide la moglie e i 2 figli e si toglie la vita | a dare l'allarme il proprietario di casa

Un cacciatore di 52 anni ha ucciso la moglie e i due figli di 14 e 6 anni, poi si è tolto la vita, probabilmente a causa di problemi familiari non risolti. La polizia ha ricevuto l’allarme dal proprietario di casa, che ha notato il silenzio sospetto nell’abitazione. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia, che ha sconvolto la comunità di Alta Franconia. La scena del delitto rimane sotto sequestro in attesa di ulteriori dettagli.

