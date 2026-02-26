Ubaldo Pantani è conosciuto principalmente per la sua relazione con Virginia Raffaele, con cui ha condiviso molti anni di vita e collaborazione professionale. La loro storia ha attirato l’attenzione del pubblico, creando un legame stretto tra vita privata e carriera. La coppia ha vissuto momenti di grande vicinanza, diventando un volto noto nel panorama dello spettacolo italiano.

Ubaldo Pantani è noto per la sua storia d’amore con l’imitatrice Virginia Raffaele. La coppia è stata insieme per parecchio tempo, affiancandosi anche nel mondo del lavoro. Nel 2013, per esempio, conducono insieme gli MTV Awards a Firenze. La loro relazione prosegue per cinque anni quando, successivamente, decidono di separarsi. Non si sanno i reali motivi dell’addio in quanto, né Virgilia né Ubaldo, hanno mai spiegato i motivi. Qualche tempo fa, in una intervista, Virginia Raffaele si era mostrata piuttosto malinconica, ammettendo di sentire un grande vuoto dopo la rottura con Ubaldo Pantani: «Ho avuto vicino per cinque anni la figlia del mio ex compagno e oggi mi manca un pezzo», aveva raccontato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex importante di Virginia Raffaele, l’imitatore Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani, la lunga storia (finita) con Virginia RaffaeleQuando si parla di imitatori, spesso restano impressi i volti che diventano iconici, gli sketch virali, le battute che entrano nel linguaggio comune.

Ma Ubaldo Pantani è il fratello di Marco Pantani? Sapete che stava con una famosissima attrice?Volto noto della comicità televisiva italiana, oggi anche protagonista sul palco del Festival di Sanremo, Ubaldo Pantani è tornato sotto i riflettori.

Temi più discussi: Marco Masini: chi è la nuova fidanzata, l’amore con l’ex tronista e il figlio mai arrivato; Andrea Windsor-Mountbatten, l'ex principe travolto dallo scandalo Epstein. FOTO; Sanremo, l'amore (e gli ex) secondo Arisa, che al Festival ci ha mostrato il suo lato più vero; Chi è S. , l'ex fidanzata misteriosa di Achille Lauro? A Sanremo 2025 gli aveva inviato una lettera struggente.

Chi è Pilar Fogliati co-conduttrice Sanremo 2026/ Dai genitori alla lotta al patriarcato: Ex mi disse che..Pilar Fogliati, chi è la co?conduttrice di Sanremo 2026: l’attrice si racconta tra carriera, infanzia, rapporto con i genitori e relazioni del suo passato ... ilsussidiario.net

Chi è S. , l'ex fidanzata misteriosa di Achille Lauro? A Sanremo 2025 gli aveva inviato una lettera struggenteNel 2025, dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo con la canzone Incoscienti Giovani, il cantante aveva condiviso con i giornalisti una lettera ricevuto da «S», la sua ex fidanzata. Rimasta ne ... corriere.it

Nuovo spettacolo per l'anteprima di Un Bel Giorno con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele nel The Space Cinema Cerro Maggiore! Visto il sold out del primo saluto in sala, abbiamo aggiunto un orario! Mercoledì 4 marzo ore 20.40 al termine dello spettacolo facebook

Premio alla carriera per Mogol. Arrivano anche Fabio De Luigi e Virginia Raffaele #sanremo2026 x.com