Ubaldo Pantani nel dopo Sanremo | Emozionante E mi sono divertito

Dopo la partecipazione a Sanremo, Ubaldo Pantani ha commentato l’esperienza definendola emozionante e divertente. Ha spiegato di essere un comico specializzato in imitazioni, ma senza considerarsi un imitatore, perché il suo obiettivo principale è far ridere il pubblico. Pantani ha condiviso le sue impressioni sul palco, evidenziando il piacere di esibirsi e il suo approccio alla comicità.

"Mi definisco un comico che fa imitazioni. Non un imitatore. A me interessa far ridere". Parola di Ubaldo Pantani. Giovedì scorso l’attore toscano è riuscito a divertire tutto il teatro dell’Ariston. Co-conduttore della terza serata di Sanremo, ha stabilito subito un rapporto con il pubblico. Facendolo ridere. Perché questo, spiega, "deve sempre essere il principale obiettivo". Una settimana esatta dopo sbarca al teatro Dehon di via Libia, (domani alle 21), a Bologna. Un quartiere popolare, dove ancora si sente la tradizione. Quelle radici che Pantani, nello spettacolo ‘Inimitabile’, non dimentica, nonostante una carriera trentennale. Nelle sue voci, nei suoi testi e nelle sue interpretazioni ci sono il benzinaio di paese e il protocollista comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

