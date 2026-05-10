Tutto è possibile se si guarda la vita con le lenti giuste

Manuela Minello, 47 anni, è una musicista e psicologa che ha quattro figli. Attraverso le sue parole, sottolinea come le relazioni con gli altri possano portare bellezza e supporto, anche nei momenti complicati della vita. La sua esperienza personale e professionale la porta a riflettere sull’importanza di vedere le cose con una prospettiva positiva e aperta. La sua storia mostra un legame tra musica, crescita e attenzione alle persone.

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