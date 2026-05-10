Tutto è possibile se si guarda la vita con le lenti giuste
Manuela Minello, 47 anni, è una musicista e psicologa che ha quattro figli. Attraverso le sue parole, sottolinea come le relazioni con gli altri possano portare bellezza e supporto, anche nei momenti complicati della vita. La sua esperienza personale e professionale la porta a riflettere sull’importanza di vedere le cose con una prospettiva positiva e aperta. La sua storia mostra un legame tra musica, crescita e attenzione alle persone.
LA STORIA. Manuela Minello, 47 anni, mamma di 4 figli, musicista e psicologa: «Quanta bellezza nelle relazioni con gli altri, aiutano anche nei momenti di difficoltà». Benvenuti nel «Magico mondo di Tuttopossibile» (così s’intitola anche il suo libro). La cassetta degli attrezzi comprende strumenti musicali, piume, colori, scarpette da runner e soprattutto un paio di occhiali speciali. «Perché per vedere quanta bellezza ci circonda ci vogliono le lenti giuste. Ai miei figli e ai bambini che seguo non auguro la felicità a tutti i costi, ma di avere quelle lenti che, con una certa dose di ottimismo, ci permettono di affrontare i problemi in cui siamo immersi e dire “ce la si può fare”».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
AVRÒ LA MIA RIVINCITA OTTERRÒ UNA DEGNA VITTORIA SU CHI MI HA INGANNATO E MENTITO CHI MI AIUTERÀ
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Juli: «L'amicizia è la cosa più importante della vita. Con Olly siamo quasi una coppia di fatto. Devo molto anche a lui se ora esco con un disco tutto mio»Questo articolo è pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair in edicola fino al 14 aprile 2026.