Davide Bendotti le curve della vita e sulla neve | Lo sci e il tifo di casa tutto è possibile

Bergamo – "Ogni curva sulla neve racconta una storia di passione e sacrifici. L'adrenalina, le emozioni e il duro lavoro si fondono in un viaggio unico. Essere un atleta di sci significa affrontare sfide, superare ostacoli e vivere intensamente ogni momento". Così scrive sulla sua pagina social Davide Bendotti, 32 anni compiuti pochi giorni fa. Per lui, originario di Colere (Bergamo), e per la terza volta alle Paralimpiadi, lo sport non è solo passione ma un ritorno alla vita dopo l'incidente motociclistico del 22 luglio 2011 a seguito del quale ha subìto l'amputazione della gamba sinistra. La neve fa parte del suo Dna e dopo il 12° posto in Corea nel 2018 continua a esibirsi in tutte le specialità dello sci alpino.