Tutti pazzi per Andy Diaz alla Race for the Cure | entusiasmo al villaggio del Circo Massimo

Durante la Race for the Cure al Circo Massimo, l’entusiasmo attorno ad Andy Diaz è palpabile, con molti partecipanti che si sono fermati allo stand FIDAL per scattare foto e chiedere autografi. Lo stesso atleta, campione del mondo indoor nel salto triplo, era presente allo stand, dove ha incontrato appassionati e sportivi. Nel frattempo, nel contesto del Golden Gala, Diaz si prepara ad affrontare la prossima competizione internazionale, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Il campione del mondo indoor del triplo protagonista allo stand FIDAL in vista del Golden Gala Pietro Mennea del 4 giugno L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento al Golden Gala Pietro Mennea, in programma il 4 giugno allo stadio Olimpico, e nella collaborazione con Komen Italia per sostenere la lotta contro i tumori al seno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Il campione del mondo indoor del salto triplo e bronzo olimpico ha richiamato tantissimi fan, famiglie e curiosi allo stand FIDAL allestito all’interno del villaggio della manifestazione romana.🔗 Leggi su Sportface.it

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