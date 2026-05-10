tutti i numeri della retrocessione ben 19 sconfitte solo 36 i gol segnati

La stagione si è conclusa con una serie di dati che mostrano chiaramente l'esito negativo del campionato. La squadra ha subito 19 sconfitte, un dato che indica le difficoltà incontrate sul campo. Inoltre, sono stati segnati solo 36 gol complessivi, evidenziando le criticità offensive. Durante l'annata, la panchina è stata affidata a tre allenatori diversi, segno di continui cambi di guida tecnica.

I numeri della retrocessione parlano chiaro. Innanzitutto, ben tre allenatori si sono avvicendati sulla panchina granata. Sintomo di grande difficoltà e idee poco chiare. La Reggiana ha chiuso al terzultimo posto con 37 punti. I gol fatti sono 36: come l’Entella, e peggio solo della Sampdoria che si è fermata a 35. Malissimo anche la difesa: i 56 gol concessi sono lo stesso dato del Cesena e di più ne hanno presi solo Mantova (57), Spezia (59), Bari (60) e Pescara (66). La Reggiana ha perso praticamente un girone intero: ben 19 sconfitte, la metà esatta delle gare. Nessuno ne ha perse di più: anche lo Spezia è caduto 19 volte. Sono 9 le vittorie: di meno ne hanno vinte solo Sudtirol, Spezia (8) e Pescara (7).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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