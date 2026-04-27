Nel match di ieri alle 18:00, il calciatore francese ha segnato un gol. I numeri di questa partita mostrano anche la sua presenza in campo, con un certo numero di passaggi completati e tiri effettuati. La sua attività si è concentrata sia nella fase offensiva che in quella difensiva, contribuendo alla dinamica generale della squadra. Questi dati si aggiungono a quelli delle partite precedenti, evidenziando il suo rendimento complessivo.

di Stefano Cori Thuram ha trovato ancora una volta il gol, ma quali sono i suoi numeri di Torino Inter match giocato ieri alle ore 18:00?. Marcus Thuram è stato decisivo in Torino-Inter con il gol che è valso il momentaneo 0-1. Non solamente il gol per l’attaccante francese, ma anche un contributo totale. Pericolosità Offensiva e il Dato degli xGOT. L’analisi dei tiri rivela un giocatore estremamente attivo negli ultimi trenta metri. Con 4 conclusioni totali, il protagonista del match ha cercato con insistenza la via della rete. Tuttavia, la difesa avversaria è stata abile nel fare muro, schermando ben 3 di questi tentativi. L’unico tiro che ha centrato lo specchio della porta ha generato un valore di 0.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram, non solo il gol: tutti i numeri del francese in Torino Inter

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