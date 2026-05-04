I numeri della stagione confermano il predominio dell'Inter, che ha conquistato il suo 21esimo scudetto. I gol segnati e la differenza reti sono molto superiori rispetto alle altre squadre in campionato. La squadra di Chivu ha dimostrato di avere un vantaggio evidente in termini di rendimento rispetto alle rivali, consolidando la sua posizione in classifica.

Inter News 24 Scudetto Inter, i nerazzurri vincono il 21esimo tricolore e anche i numeri certificano il dominio della squadra di Chivu. L’Inter è ufficialmente Campione d’Italia. La vittoria per 2-0 contro il Parma ha sancito la conquista del 21esimo scudetto, un traguardo meritato per una squadra che ha saputo imporre la propria legge fin dalle prime battute. Come riportato da La Gazzetta dello Sport: «Un’inspirazione lunga 45 minuti, il tempo per venire a capo di un buon Parma, poi il gol di Thuram ha liberato la gioia del mondo Inter. Ecco il 21° scudetto, meritatissimo, timbrato dal 2-0 di Mkhitaryan. Hanno vinto i più forti». Il merito principale va a Cristian Chivu, capace di trasformare un gruppo in difficoltà in una corazzata inarrestabile.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scudetto Inter, anche i numeri certificano il dominio nerazzurro: gol segnati e differenza reti, che abisso con le altre!

SCUDETTO: MERITO DELL’INTER O DEMERITO DELLE INSEGUITRICI QUESTO DATO PARLA CHIARO #calcio

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