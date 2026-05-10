In Italia si è diffusa una discussione riguardante un episodio accaduto durante una partita, con il tecnico del Parma che ha commentato una sequenza di azioni che ha portato dal punteggio di 2-1 a 2-3. Le immagini dell’evento sono state condivise, alimentando ulteriormente il dibattito. Il collega della squadra avversaria ha risposto alla polemica con una battuta ironica, aggiungendo tensione alla situazione.

Una partita folle e un finale che ha creato un mare di polemiche tra rigori concessi, altri non dati, interpretazione diversa sui falli e il presunto tocco di mano di Mancini sul gol di Rensch. Un epilogo amaro per il Parma contro la Roma che ha scatenato la rabbia di Cuesta davanti ai microfoni e la risposta ironica di Gasperini in conferenza stampa. Tra gli episodi che hanno generato polemiche social anche un rigore non dato alla Roma nel primo tempo dopo un contrasto proprio tra lo stesso Mancini e Valenti. Il tecnico spagnolo però si concentra sugli episodi a fine ripresa e non le ha mandate a dire: “Penso che sia ovvio quello che è successo, lo ha visto tutto lo stadio e tutta Italia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Tutta Italia ha visto cos'è successo", "Sì, ci sono le immagini": Cuesta-Gasp, scoppia la polemica

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