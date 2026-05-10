Cuesta furioso dopo la Roma | Parma merita rispetto tutta Italia ha visto quello che hanno fatto

Dopo la partita, un membro del Parma ha espresso grande scontento nei confronti della Roma, sottolineando che la squadra emiliana merita rispetto e affermando che tutta Italia ha assistito a quanto accaduto in campo. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso i canali ufficiali del club, senza ulteriori commenti. La discussione riguarda le azioni e il comportamento delle due squadre durante l’incontro.

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. Le dichiarazioni del tecnico ducale. Il finale di Parma-Roma ha lasciato strascichi pesantissimi, con il tecnico dei ducali Cuesta protagonista di uno sfogo durissimo ai microfoni di Sky. L’allenatore spagnolo non ha usato giri di parole per contestare la gestione arbitrale di Chiffi nel concitato recupero, che ha visto i giallorossi ribaltare il match tra le polemiche. UItimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Cuesta ha esordito rivendicando il valore della prestazione dei suoi e della piazza: « Sono molto orgolioso dei ragazzi, della prestazione e dell’energia che ci hanno dato i tifosi allo stadio ma è ovvio tutto quello che è successo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cuesta furioso dopo la Roma: «Parma merita rispetto, tutta Italia ha visto quello che hanno fatto» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Parma, Cuesta furioso dopo il ko con la Roma: "Tutta Italia ha visto. Il Parma merita rispetto"Non nasconde amarezza e rabbia Carlos Cuesta dopo la sconfitta del Parma contro la Roma. Cuesta lancia accuse dopo Parma-Roma: “Troppo ovvio quello che è successo, eventi condizionanti”Al termine di Parma-Roma, il tecnico ducale Carlos Cuesta lancia accuse oscure: "Noi a Parma proviamo a essere educati, a trattare le persone con... Si parla di: Serata di relax per Antonio Conte: ecco dov'è stato a cena | FOTO; Report allenamento Bologna: tre calciatori hanno svolto terapie.