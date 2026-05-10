Tutorial Elenchi regionali per il ruolo scelta della regione e non solo Le info utili QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola LIVE Lunedì 11 maggio alle 14 | 30

Lunedì 11 maggio alle 14:30 si terrà in diretta un question time con un rappresentante della Uil Scuola. Nel frattempo, è stata aperta fino al 25 maggio la piattaforma online per inviare le domande relative agli elenchi regionali per il ruolo, comprese le scelte della regione e altre informazioni utili. Le procedure consentono ai candidati di presentare la propria istanza in modo digitale entro la scadenza indicata.

Sarà aperta fino al 25 maggio la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo. Quali sono i passaggi da seguire? A cosa fare maggiormente attenzione? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, come funzionano e chi può inserirsi

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