Tutorial mobilità docenti e ATA passaggi di ruolo vincoli e deroghe | le info utili QUESTION TIME con Pizzo Uil Scuola Rua LIVE Giovedì 26 marzo alle 14 | 30
È aperto il periodo per l'invio delle domande di mobilità del personale docente e ATA. Giovedì 26 marzo alle 14:30 si terrà un question time con Pizzo, rappresentante della Uil Scuola Rua, in diretta streaming. L'evento fornirà informazioni su passaggi di ruolo, vincoli e deroghe legati alla mobilità.
È iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente e per gli ATA. Per gli insegnanti c’è tempo fino al 2 aprile, mentre, per gli ATA, la scadenza è fissata per il 13 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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