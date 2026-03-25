Tutorial mobilità docenti e ATA passaggi di ruolo vincoli e deroghe | le info utili QUESTION TIME con Pizzo Uil Scuola Rua LIVE Giovedì 26 marzo alle 14 | 30

È aperto il periodo per l'invio delle domande di mobilità del personale docente e ATA. Giovedì 26 marzo alle 14:30 si terrà un question time con Pizzo, rappresentante della Uil Scuola Rua, in diretta streaming. L'evento fornirà informazioni su passaggi di ruolo, vincoli e deroghe legati alla mobilità.