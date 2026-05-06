Elenchi regionali per il ruolo docenti titoli scelta della regione e non solo | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Vulcano Flc Cgil LIVE Giovedì 7 maggio alle 14 | 30

Giovedì 7 maggio alle 14:30 si terrà un question time con Vulcano, rappresentante della Flc Cgil, in diretta streaming. La piattaforma per la presentazione delle domande per gli elenchi regionali destinati ai docenti resterà aperta fino al 25 maggio. La procedura coinvolge la scelta della regione e la verifica dei titoli, aspetti che richiedono attenzione da parte degli insegnanti interessati.

Sarà aperta fino al 25 maggio la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo. Quali sono i passaggi da seguire? A cosa fare maggiormente attenzione? A questo e a molto altro si risponderà durante l’appuntamento con Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). Appuntamento fissato per giovedì 7 maggio alle 14:30 In collegamento Marco Vulcano, rappresentante sindacale della FLC CGIL. Conduce Andrea Carlino. Erasmus PLUS: webinar gratuito su programma, accreditamento e candidatura della tua scuola. GRATUITO Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Elenchi regionali per il ruolo docenti, titoli, scelta della regione e non solo: le info utili

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