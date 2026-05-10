Turismo Fabio Conte attacca la giunta | Numeri troppo bassi occasione persa con l’ostello chiuso
A Monselice si apre un dibattito sulla situazione del turismo nel 2025, con il candidato sindaco della coalizione “Monselice Ritorna” che critica i dati diffusi dall’amministrazione uscente. Secondo Conte, i numeri sono troppo bassi e rappresentano un’occasione persa, in particolare per la chiusura dell’ostello. La discussione si concentra sui risultati ottenuti rispetto alle possibilità della località di attrarre visitatori.
I numeri del turismo 2025 diventano terreno di scontro politico a Monselice. A contestare la lettura positiva dei dati da parte dell’amministrazione uscente è Fabio Conte, candidato sindaco della coalizione “Monselice Ritorna”, che parla di risultati insufficienti rispetto alle potenzialità della.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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