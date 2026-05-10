Turismo Fabio Conte attacca la giunta | Numeri troppo bassi occasione persa con l’ostello chiuso

Da padovaoggi.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monselice si apre un dibattito sulla situazione del turismo nel 2025, con il candidato sindaco della coalizione “Monselice Ritorna” che critica i dati diffusi dall’amministrazione uscente. Secondo Conte, i numeri sono troppo bassi e rappresentano un’occasione persa, in particolare per la chiusura dell’ostello. La discussione si concentra sui risultati ottenuti rispetto alle possibilità della località di attrarre visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I numeri del turismo 2025 diventano terreno di scontro politico a Monselice. A contestare la lettura positiva dei dati da parte dell’amministrazione uscente è Fabio Conte, candidato sindaco della coalizione “Monselice Ritorna”, che parla di risultati insufficienti rispetto alle potenzialità della.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Marsilio attacca il fronte del No: “Riforma travisata, occasione persa”L'Aquila - Dopo il referendum sulla giustizia, il presidente dell’Abruzzo critica la narrazione della campagna elettorale e parla di un’opportunità...

Leggi anche: Parma-Napoli 1-1, occasione persa da Conte: McTominay evita la figuraccia

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web