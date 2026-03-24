Marsilio attacca il fronte del No | Riforma travisata occasione persa

Dopo il referendum sulla giustizia, il presidente dell’Abruzzo ha espresso critiche nei confronti della campagna elettorale, definendola travisata. Ha inoltre dichiarato che si è trattata di un’occasione persa per intervenire su un sistema che viene discusso da anni. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito politico post-referendum, senza ulteriori commenti o analisi.

L'Aquila - Dopo il referendum sulla giustizia, il presidente dell’Abruzzo critica la narrazione della campagna elettorale e parla di un’opportunità mancata per intervenire su un sistema discusso da anni. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, interviene sul risultato del referendum costituzionale sulla giustizia, definendolo una “occasione sprecata” per avviare una riforma attesa da tempo. Secondo il governatore, il confronto pubblico si sarebbe concentrato più su una narrazione semplificata che sui contenuti tecnici del provvedimento. Marsilio evidenzia come il fronte del No abbia avuto maggiore efficacia comunicativa, riuscendo – a suo avviso – a “mistificare” i punti della riforma, descritta come complessa e difficilmente sintetizzabile in modo immediato. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Marsilio attacca il fronte del No: “Riforma travisata, occasione persa” Articoli correlati “Querele temerarie? Così la legge delega del governo è un’occasione persa”. “Riforma Rai? Urgente per la democrazia”. Gli alert della delegazione per la libertà d’informazioneIndipendenza della Rai, molestie legali, concentrazione del sistema mediatico italiano e spyware. Referendum, 14 milioni di italiani bocciano la riforma Nordio. Meloni: “Rammarico per occasione persa”. Schlein: “Oltre le aspettative”Il referendum sulla riforma della giustizia si chiude con un verdetto netto: vince il No con il 54%, mentre l’affluenza sfiora il 59%, un dato che...