Parma-Napoli 1-1 occasione persa da Conte | McTominay evita la figuraccia

La partita tra Parma e Napoli si è conclusa con un pareggio 1-1, evitando al Napoli una sconfitta che avrebbe potuto compromettere la corsa in campionato. Durante l'incontro, l'allenatore del Napoli ha tentato di cambiare l'inerzia della gara, ma è stato il giocatore del Parma a segnare un gol che ha rimesso tutto in discussione. La fine della stagione del Napoli si avvicina, con le ultime sei partite da affrontare con attenzione.

La stagione del Napoli finisce a Parma. Da oggi e per le ultime 6 partite della stagione bisognerà guardarsi il proprio orticello, difenderlo da quelle che inseguono, ma anche e soprattutto pensare al futuro. L'1-1 del Tardini spegne i sogni di gloria e di rimonta ancor prima di far scendere in campo l'Inter a Como. Il primo tempo è scosso dall'unica vera emozione, la rete di Strefezza che di fatto mette in discesa la gara per i suoi. Il Napoli è spento all'inizio, spera nella risposta ma ci arriva sempre timidamente: c'è una supremazia territoriale che non si traduce mai, però, in altro, poche occasioni (anzi nulle) e qualche brivido per i palloni scodellati davanti a Suzuki.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Parma-Napoli 1-1, occasione persa da Conte: McTominay evita la figuraccia Il Parma ferma il Napoli sul pareggio e fa un favore all’Inter: solo McTominay evita il peggioIl Napoli si ferma sul pareggio al Tardini dopo un primo tempo pessimo: Strefezza manda in vantaggio la squadra di casa dopo 35 secondi, McTominay... Leggi anche: Hojlund torna titolare a Parma-Napoli: Conte ripristina il 3-4-2-1 con i Fab Four, De Bruyne e McTominay trequartisti Napoli-Parma, il gol di McTominay annullato per fuorigioco di Mazzocchi