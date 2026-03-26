A Boboli il giardino delle camelie, solitamente riservato ai visitatori, sarà aperto in via straordinaria. L'apertura riguarda una sezione chiamata il giardino “segreto”, che di norma non è accessibile al pubblico. La struttura resterà aperta in determinate date, consentendo ai visitatori di esplorare questa parte del complesso. La decisione è stata comunicata dall'amministrazione del parco.

FIRENZE – Aperto a Boboli il giardino ‘segreto’ delle camelie. Ordinariamente chiuso al pubblico, resterà aperto fino al 10 maggio 2026, il sabato e la domenica, con visite accompagnate dal personale del parco mediceo fiorentino, per gruppi di massimo 25 persone. Suggestivo angolo di Boboli, noto come il Giardino delle Camelie, in epoca medicea era strettamente riservato ad alcuni componenti della famiglia granducale. Alla fine del Settecento fu destinato alla coltivazione delle camelie, in linea con la moda del tempo. Nel giardino prevale la specie Camellia japonica, con una collezione di 49 esemplari appartenenti a 37 varietà. Alcune si distinguono per dimensioni e colori, tra cui una “splendida” ‘Candidissima, risalente al 1830. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Boboli: apertura straordinaria del giardino “segreto” della Camelie

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