Nonostante la pioggia mattutina, migliaia di persone si sono radunate a Roma per partecipare alla ‘Race for the cure’, l’evento organizzato dalla Komen Italia dedicato alla lotta contro i tumori. Circa 200mila partecipanti si sono mossi lungo il percorso cittadino, dimostrando impegno e solidarietà. La manifestazione si svolge ogni anno con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per la ricerca e l’assistenza.

Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - La pioggia mattutina su Roma non ha fermato l'onda rosa della ‘Race for the cure' promossa dalla Komen Italia. Al nastro di partenza 200mila presenze tra famiglie, giovani e meno giovani e migliaia di palloncini rosa, il colore della Race for the cure che da 27 anni unisce sport e prevenzione contro il tumore al seno. I donatori di questa edizione sono stati 120mila. Alla partenza questa mattina la first lady l'avvocato Laura Mattarella e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “La Race for the cure è un evento straordinario - ha spiegato Gualtieri - C'è un impegno per la prevenzione, per la vita. Il clima che si...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, in 200mila a Roma per ‘Race for the cure'

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Race for the Cure a Roma, l’impegno di Komen Italia: “Portiamo la prevenzione dei tumori al seno nei luoghi dimenticati di carceri e periferie. Abbiamo fatto tanto, ma non è abbastanza. Un progetto anche per le donne caregiver”Portare la prevenzione dei tumori al seno nei luoghi più difficili, perché il diritto alla salute valga per tutte le donne.