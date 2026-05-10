Tumori a Roma in 200mila per ‘Race for the cure’

A Roma, nonostante la pioggia mattutina, si è svolta la corsa benefica ‘Race for the cure’ organizzata dalla Komen Italia. La manifestazione ha attirato circa 200 mila persone, che hanno partecipato per sostenere la lotta ai tumori. L’evento si è svolto nel centro della città, coinvolgendo cittadini di diverse età e provenienze. La partecipazione è stata numerosa nonostante le condizioni meteo avverse.

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