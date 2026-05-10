Tumori a Roma in 200mila per ‘Race for the cure’
A Roma, nonostante la pioggia mattutina, si è svolta la corsa benefica ‘Race for the cure’ organizzata dalla Komen Italia. La manifestazione ha attirato circa 200 mila persone, che hanno partecipato per sostenere la lotta ai tumori. L’evento si è svolto nel centro della città, coinvolgendo cittadini di diverse età e provenienze. La partecipazione è stata numerosa nonostante le condizioni meteo avverse.
(Adnkronos) – La pioggia mattutina su Roma non ha fermato l’onda rosa della ‘Race for the cure’ promossa dalla Komen Italia. Al nastro di partenza 200mila presenze tra famiglie, giovani e meno giovani e migliaia di palloncini rosa, il colore della Race for the cure che da 27 anni unisce sport e prevenzione contro il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Race for the Cure a Roma, l’impegno di Komen Italia: “Portiamo la prevenzione dei tumori al seno nei luoghi dimenticati di carceri e periferie. Abbiamo fatto tanto, ma non è abbastanza. Un progetto anche per le donne caregiver”Portare la prevenzione dei tumori al seno nei luoghi più difficili, perché il diritto alla salute valga per tutte le donne.
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