Dal 7 al 10 maggio 2026, il Circo Massimo di Roma ospiterà la 27ª edizione della Race for the Cure. L’evento coinvolgerà numerosi partecipanti che si preparano a correre o camminare lungo il percorso nel centro storico della città. La manifestazione si svolgerà nell’arco di quattro giorni, attirando cittadini e visitatori interessati a sostenere la causa della lotta contro il cancro al seno.

Cosa: 27ª edizione della Race for the Cure.. Dove e Quando: Circo Massimo, Roma, dal 7 al 10 maggio 2026.. Perché: Una grande iniziativa di solidarietà e prevenzione sostenuta dalla logistica e dalla sanità dell’Esercito Italiano.. Roma si prepara a tingersi nuovamente di rosa per uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati della stagione primaverile. La capitale si appresta infatti a ospitare la ventisettesima edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. In questo contesto di profonda solidarietà e impegno civile, la Forza Armata conferma il suo ruolo di pilastro logistico e umano, scendendo in campo non solo come garante della sicurezza, ma come partner attivo di un messaggio che mette al centro la tutela della vita e la cultura della prevenzione.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Race for the Cure 2026: L’Esercito in Campo a Roma

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