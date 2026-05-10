Nonostante la pioggia, migliaia di persone si sono radunate questa mattina a Roma per partecipare alla “Race for the Cure”, evento organizzato da Komen Italia. La manifestazione, che si svolge ogni anno, coinvolge circa 200.000 persone, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla lotta ai tumori e raccogliere fondi per la ricerca. L’edizione del 2026 si preannuncia come una delle più partecipate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’onda rosa non si ferma nonostante la pioggia. A Roma, la pioggia di questa mattina, 10 maggio, non è riuscita a fermare la grande partecipazione alla “Race for the Cure”, iniziativa promossa da Komen Italia. L’evento ha colorato la città di rosa con migliaia di palloncini e una partecipazione diffusa di famiglie, giovani e adulti. Partecipazione record e numeri dell’evento. Alla partenza si sono registrate circa 200mila presenze, confermando l’ampia adesione alla manifestazione che da 27 anni unisce sport, solidarietà e prevenzione contro il tumore al seno. Un altro dato significativo riguarda i sostenitori dell’iniziativa: sono stati circa 120mila i donatori di questa edizione, a conferma del forte sostegno sociale al progetto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tumori, a Roma 200mila alla “Race for the Cure” 2026

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