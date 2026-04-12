Altomare Ucbm | Diagnosi precoce e stili di vita sani sono fondamentali contro il tumore al seno

A Roma si è tenuta la nona edizione di un evento dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Durante l'incontro sono stati sottolineati l'importanza della diagnosi precoce e di adottare stili di vita sani come strumenti fondamentali nella lotta contro questa malattia. I partecipanti hanno discusso di strategie e metodi per sensibilizzare l’opinione pubblica e migliorare i percorsi di diagnosi e cura.

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - “Siamo giunti alla nona edizione proprio perché è un evento che richiama l'attenzione delle donne a fare, come sempre, la prevenzione, perché è fondamentale per poter offrire loro delle corrette cure che permettono una sopravvivenza così alta come nel caso del tumore al seno. Bicinrosa è un evento che ricorda questo, insieme all'importanza dei corretti stili di vita e della mobilità sostenibile, perché fattori come inquinamento, cattiva alimentazione, fumo e abuso di alcol rappresentano rischi maggiori per questo tipo di tumore.” Lo ha detto Vittorio Altomare, direttore dell'Unità di Chirurgia...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Altomare (Ucbm): "Diagnosi precoce e stili di vita sani sono fondamentali contro il tumore al seno" Giornata contro il cancro. Greco (S.I.d.R.): “Prevenzione e diagnosi precoce sono tutela per la vita riproduttiva”Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Tumore al seno: screening precoce, +60% sopravvivenza ancheScreening del Tumore al Seno: Diagnosi Precoce Triplica le Possibilità di Sopravvivenza, Anche in Caso di Metastasi Una diagnosi precoce del tumore...