Tumore al seno | screening precoce +60% sopravvivenza anche

Un nuovo studio rivela che il tumore al seno viene scoperto sempre più presto grazie agli screening regolari. Questa diagnosi precoce permette di aumentare del 60% le possibilità di sopravvivenza, anche se il tumore si diffonde. Le aziende farmaceutiche lavorano per migliorare i test e renderli più accessibili. La prevenzione diventa un’arma fondamentale per salvare più vite, anche quando la malattia si presenta in stadi avanzati.

Screening del Tumore al Seno: Diagnosi Precoce Triplica le Possibilità di Sopravvivenza, Anche in Caso di Metastasi. Una diagnosi precoce del tumore al seno, ottenuta attraverso screening regolari, può aumentare significativamente le possibilità di sopravvivenza a lungo termine, anche quando la malattia si è già diffusa ad altre parti del corpo. Uno studio recente, condotto da ricercatori del Regno Unito e della Danimarca, evidenzia come la mammografia di routine possa migliorare la prognosi e aprire la strada a trattamenti più efficaci, offrendo una speranza concreta alle pazienti con forme avanzate della malattia.🔗 Leggi su Ameve.eu

BREAST - Histopathology of Breast Cancer | SCHWARTZ SURGERY

