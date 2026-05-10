Tulipani di Seta Nera premia Giulio Scarpati al Galà

Durante il Gran Galà del Sociale tenutosi al The Space Cinema Moderno di Roma, uno degli attori più noti è stato premiato per la sua carriera. L’evento ha visto la consegna di un riconoscimento a Giulio Scarpati, protagonista della cerimonia. La serata ha celebrato il lavoro di artisti e figure impegnate nel sociale, con il riconoscimento che ha concluso l’evento.

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Un riconoscimento alla carriera per uno degli interpreti più amati, protagonista del Gran Galà del Sociale al The Space Cinema Moderno di Roma.. Tulipani di Seta Nera apre la sua 19ª edizione con un omaggio che attraversa storia, cultura e sensibilità artistica: il Premio alla Carriera a Giulio Scarpati, uno degli interpreti più amati dal pubblico italiano. La consegna avverrà domenica 10 maggio al The Space Cinema Moderno di Roma, durante il Gran Galà del Sociale, in un contesto che da sempre valorizza le narrazioni capaci di illuminare l’umanità nelle sue molteplici sfumature. Un artista che ha raccontato l’Italia attraverso i suoi personaggi.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Tulipani di Seta Nera premia Giulio Scarpati al Galà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giulio Regeni al Festival Tulipani di Seta NeraCosa: Proiezione fuori concorso del documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo e consegna di un riconoscimento alla squadra di produzione. “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” al Festival Tulipani di Seta Nera: memoria e verità al centro della proiezione specialeCi sono storie che non si chiudono, ma continuano a interrogare le coscienze collettive. Argomenti più discussi: Tulipani di Seta Nera 2026 - Interviste; La 19esima edizione del Festival Tulipani di Seta Nera; Tulipani di Seta Nera, il 19° Festival Internazionale della Cinematografia Sociale; Festival Internazionale del Cinema Sociale: domani al via la 19^ edizione di TULIPANI di SETA NERA.