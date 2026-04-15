Durante il Festival Tulipani di Seta Nera è stata proiettata fuori concorso una pellicola dedicata a Giulio Regeni, intitolata

Cosa: Proiezione fuori concorso del documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo e consegna di un riconoscimento alla squadra di produzione. Dove e Quando: L’evento si terrà venerdì 8 maggio 2026 presso il The Space Cinema Moderno di Roma. Perché: L’opera rappresenta un gesto culturale fondamentale per mantenere vivo uno spazio condiviso di informazione, memoria e consapevolezza attorno a una drammatica vicenda ancora in cerca di piena verità. Ci sono storie umane e giudiziarie che si rifiutano categoricamente di chiudersi, restando sospese nel tempo e continuando a interrogare senza sosta le coscienze collettive. La tragica vicenda del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni rappresenta esattamente una di queste cicatrici mai rimarginate, una ferita ancora dolorosamente aperta per tutto il Paese.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Giulio Regeni al Festival Tulipani di Seta Nera

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