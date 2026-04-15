Giulio Regeni – Tutto il male del mondo al Festival Tulipani di Seta Nera | memoria e verità al centro della proiezione speciale

Al Festival Tulipani di Seta Nera viene presentata una proiezione speciale intitolata “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”. La manifestazione si concentra su temi di memoria e verità, in un evento dedicato a riflettere su una vicenda ancora aperta. La proiezione affronta il caso di un ricercatore italiano scomparso in Egitto, la cui morte ha suscitato numerosi interrogativi e richiami alla giustizia internazionale.

Ci sono storie che non si chiudono, ma continuano a interrogare le coscienze collettive. È il caso della vicenda di Giulio Regeni, al centro del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti, che sarà presentato fuori concorso venerdì 8 maggio 2026 al Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, in programma a Roma dal 7 al 10 maggio presso il The Space Cinema Moderno. Un appuntamento che si configura non solo come evento cinematografico, ma come gesto civile e culturale, capace di riaccendere l’attenzione su una delle ferite più profonde e ancora aperte della storia recente italiana.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” al Festival Tulipani di Seta Nera: memoria e verità al centro della proiezione speciale Leggi anche: "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo": proiezione speciale al cinema auditorium Zambra di Ortona “Giulio Regeni, tutto il male del mondo”: proiezione speciale alla Camera dei DeputatiROMA – Martedì 31 marzo, a partire dalle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà la proiezione speciale... Temi più discussi: Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, il film torna al cinema in più di 60 sale; Le Università per Giulio Regeni. A dieci anni dalla scomparsa, un'iniziativa per la libertà di ricerca; Il documentario su Giulio Regeni torna al cinema dopo l'esclusione dai fondi; Milano, alla Statale il film su Giulio Regeni: parte da qui il progetto in 76 università. LE UNIVERSITÀ PER GIULIO REGENI: IL PROGRAMMA DI SIENAL’ Università di Siena organizza per mercoledì 15 aprile 2026 , alle ore 16:00 nell’ Auditorium del Santa Chiara Lab con collegamento nell’Aula Magna del Presidio San Miniato e con ingresso libero e g ... oksiena.it Regeni, l’UniBas aderisce all’iniziativa Le Università per Giulio. Il 13 maggio proiezione speciale del documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondoREGENI, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA ADERISCE ALL’INIZIATIVA LE UNIVERSITÀ PER GIULIO 13 maggio, ore 10 – Aula Magna, Polo delle Scienze Umane, Via N. Sauro, 85 – Potenza Il 13 maggio a ... melandronews.it "Il docufilm sulla storia di Giulio Regeni non era abbastanza patriottico da meritare i finanziamenti da parte della Commissione del Ministero della Cultura Se tra i criteri era previsto un contributo all'identità italiana, si vede che la storia di Giulio Regeni non è s - facebook.com facebook La Statale di Milano è la prima università a proiettare il docufilm su Giulio Regeni, dopo le polemiche per il mancato finanziamento da parte del Ministero della Cultura. x.com