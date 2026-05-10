Nella semifinale di Amici 25, il clima si è fatto più intenso rispetto alle puntate precedenti, con momenti di alta tensione e decisioni importanti. La serata ha visto i concorrenti affrontare prove decisive, mentre il pubblico ha assistito a un susseguirsi di scelte e eliminazioni che hanno portato alla definizione dei finalisti. La puntata si è conclusa con l’annuncio dei nomi che accederanno all’ultimo atto del talent show.

La semifinale di Amici 25 ha segnato un passaggio decisivo verso la finale con una puntata caratterizzata da ritmi serrati, scelte determinanti e un clima complessivamente più teso rispetto alle settimane precedenti. Nel corso della serata, tra guanti di sfida, confronti tra professori e valutazioni della giuria, sono stati assegnati quattro posti per l’ultimo atto del talent, mentre il quinto è rimasto in sospeso fino all’ultima comunicazione in diretta. Alla conduzione, Maria De Filippi ha guidato la serata mantenendo l’impianto del serale ma con una narrazione più concentrata sulla posta in gioco: l’accesso alla finalissima. L’impressione generale è stata quella di una competizione arrivata a un punto di non ritorno, dove ogni esibizione ha avuto un peso immediato sull’esito della puntata.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Tu sei in finale”. Amici, una semifinale piena di tensione: cosa è successo fino all’ultimo verdetto

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Amici 25 | anticipazioni seconda puntata | ecco cosa è sucesso e chi è stato eliminato

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