Durante la puntata del 25 aprile 2026 del serale di Amici 25, condotta da Maria De Filippi, si sono svolte diverse sfide tra le squadre. Alla fine della serata, è stato annunciato l’eliminazione di uno degli allievi, che ha reagito con sorpresa alla notizia. La decisione ha portato a un cambiamento improvviso nella composizione del cast del programma.

La puntata del 25 aprile 2026 del serale di Amici 25, condotta da Maria De Filippi, ha visto una serie di sfide tra squadre e un finale segnato dall’ eliminazione di un allievo. La gara si è aperta con la sfida lanciata dal team Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Il guanto di sfida “Attrazione” e lo scontro tra i professori. L’avvio della competizione è stato affidato a un guanto di sfida di ballo intitolato “Attrazione”, con Alex contrapposto a Nicola. La prova ha generato un confronto tra gli insegnanti: Celentano ha spiegato di aver costruito il guanto senza avere certezze su come il suo allievo avrebbe interpretato la richiesta, mentre Peparini ha contestato la scelta, richiamando la difficoltà della performance e il dettaglio dell’esibizione a petto nudo.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Tu sei fuori, è finita”. Amici 25, cacciato all’improvviso: l’allievo sconvolto dalla notizia. Cosa è successo

Notizie correlate

“Tu sei fuori”. Amici 25, cacciato all’improvviso: l’allievo sconvolto dalla notiziaLa serata del 25 aprile 2026 ha riportato sotto i riflettori il serale di Amici, con Maria De Filippi alla guida di una puntata ricca di tensioni,...

Leggi anche: “Tu sei fuori”: cala il silenzio nello studio di Amici 25

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Amici 25: Kiara eliminata, le prime parole dopo l'uscita dal talent; Assolto ma già punito, chi restituirà ad Alex i 539 giorni di libertà persi dopo il parricidio?; Il video di Bove e il bambino con un problema al cuore commuove mezza Europa: Io ti capisco…; Kiara Fina, chi è l'eliminata della quinta puntata del serale di Amici. Il saluto commosso di Maria De Filippi: Elena D'Amario non...

Tu sei fuori: eliminazione shock nel serale di Amici 25Un’uscita che, però, non rappresenta una sconfitta totale. Per lui è arrivata anche un’importante opportunità lavorativa, trasformando l’eliminazione in un possibile nuovo inizio. Ancora una volta, il ... quilink.it

Amici 25, Kiara fuori dal Serale: le prime dichiarazioni dopo l'eliminazioneKiara è l'eliminata della quinta puntata del Serale di Amici 25: ecco le sue prime dichiarazioni dopo l'eliminazione. msn.com

Amici, trombati e sponsor. Reduci del renzismo e riciclati del centrodestra. La politica che occupa quasi ogni incarico. Bandi di cui viene indovinato in anticipo il vincitore. All’opposizione il centrosinistra genovese ha sempre contestato a Giovanni Toti e Marco - facebook.com facebook

Solidarietà a @matteohallissey, @Ivan_Grieco e agli altri amici aggrediti da quattro fascisti amici di Putin. @Anpinazionale è responsabile di queste violenze ripetute, assieme a @cgilnazionale e @pdnetwork che continuano a permetterle e a non dissociarsi. x.com