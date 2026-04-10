LIVE Cocciaretto-Uchijima 6-5 Italia-Giappone 0-0 BJK 2026 in DIRETTA | la nipponica serve per rimanere nel set

Al momento, il punteggio tra Cocciaretto e Uchijima è di 6-5, con il set ancora in corso. La partita tra Italia e Giappone non ha ancora visto punti segnati. Nel torneo di calcio, le squadre sono a un passo dalla qualificazione per la fase successiva. Sono in corso anche altre sfide di tennis, tra cui quelle tra Paolini e Sakatume, e tra Sinner e Auger-Aliassime, entrambe con orari stabiliti per le prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATUME (2° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE 11.00) 6-5 Game Cocciaretto. In corridoio il dritto di Uchijima, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente per rimanere nel set. AD-40 Gran seconda seguita dal rovescio incrociato vincente della marchigiana. 40-40 Si ferma sul nastro il rovescio della giapponese. Parità. 30-40 Palla break Uchijma. L’italiana stringe troppo l’angolo del dritto incrociato. 30-30 Decolla il dritto in uscita dal servizio di Cocciaretto. 30-15 Prima esterna vincente dell’azzurra. 15-15 Con calma Elisabetta sigla lo smash a rimbalzo vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Uchijima 6-5, Italia-Giappone 0-0 BJK 2026 in DIRETTA: la nipponica serve per rimanere nel set LIVE Cocciaretto-Uchijima 3-2, Italia-Giappone 0-0 BJK 2026 in DIRETTA: l’azzurra conduce senza breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATUME (2° MATCH DALLE 12. LIVE Cocciaretto-Uchijima 4-3, Italia-Giappone 0-0 BJK 2026 in DIRETTA: l’azzurra conduce senza breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATUME (2° MATCH DALLE 12. Temi più discussi: BJK Cup, Italia-Giappone: Cocciaretto-Uchijima LIVE su SuperTennis; LIVE Cocciaretto-Uchijima, Italia-Giappone BJK 2026 in DIRETTA: primo singolare pieno di insidie; Cocciaretto-Uchijima oggi in tv: si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup, canale, streaming; LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: secondo singolare da non sottovalutare. LIVE Cocciaretto-Uchijima 6-5, Italia-Giappone 0-0 BJK 2026 in DIRETTA: la nipponica serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATUME (2° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH ... oasport.it Cocciaretto-Uchijima oggi in tv: si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup, canale, streamingElisabetta Cocciaretto affronterà Moyuka Uchijima nel primo singolare di Italia-Giappone, confronto valido come turno preliminare della Billie Jean King ... oasport.it Cocciaretto-Uchijima è ORA in diretta su SuperTennis e SuperTenniX #BJKCup x.com Cocciaretto-Uchijima è ORA in diretta su SuperTennis e SuperTenniX #BJKCup - facebook.com facebook