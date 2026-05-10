La Fiorentina ha ufficialmente raggiunto la salvezza al termine della stagione, mentre il tecnico De Rossi ha commentato la complessità del calendario e le difficoltà legate alla programmazione, affermando che nessuno conosce i retropensieri dietro le decisioni prese. Nel frattempo, il calciomercato continua a essere al centro delle attenzioni, con aggiornamenti provenienti da fonti giornalistiche affidabili.

2026-05-10 18:41:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: FIRENZE – La Fiorentina ha ufficialmente conquistato la salvezza. Grazie al pareggio casalingo contro il Genoa la Viola ha ottenuto il punto che la ha permesso di restare in Serie A, un traguardo sofferto e anche contestato dai tifosi a fine partita. Paolo Vanoli ha commentato così in conferenza stampa: “ Quando ho firmato l’ho sentito e mi aveva chiesto una cosa importante, vista la situazione di classifica. La salvezza è dedicata a Rocco. Lui e la sua famiglia hanno creato e stanno creando tanto per Firenze: dal centro sportivo, allo stadio.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Visti i retropensieri…”, De Rossi netto sul caos calendario: “Non lo sa nessuno”

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