Il Genoa ha battuto il Sassuolo nell’ultimo turno, avvicinandosi alla salvezza. Nel frattempo, il centrocampista De Rossi ha commentato la sua situazione, affermando di non avere intenzioni di trasferirsi al Real Madrid e di essere concentrato sul futuro con i rossoblù. La sua posizione fa discutere, mentre la squadra continua a lottare per raggiungere l’obiettivo stagionale.

2026-04-17 17:27:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Battuto il Sassuolo nell’ultimo turno il Genoa vede la salvezza ad un passo. Domenica a Pisa potrebbe incamerare gli ultimi punti necessari per un finale di stagione in tutta tranquillità. “Affronteremo una squadra ancora viva ma vincere domenica sarebbe il nostro match point – ha detto oggi il tecnico Daniele De Rossi -. Vero che non sarebbe matematico ma se dovessimo vincere saremmo salvi”. Gli assenti a Pisa. Per farlo servirà superare un Pisa che si gioca le ultime chance: “Parliamo di una squadra che contro il Torino ha avuto l’occasione sullo 0-0 per passare in vantaggio, se fosse accaduto avrebbero vinto la seconda consecutiva.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Non soffio sul fumo”, De Rossi tra Roma e futuro Genoa: “Nessun pensiero di Real Madrid”

Notizie correlate

Inter Genoa, De Rossi in pensiero per Norton-Cuffy: le novità dal ritiro rossoblù in vista del match di sabatodi Paolo MoramarcoInter Genoa, De Rossi in pensiero per Norton-Cuffy: tutte le novità dal ritiro dei rossoblù in vista della 27a giornata di Serie A...

Genoa, De Rossi e la battuta a Sarri: “C’era più gente a Figline-Ostiamare”. Poi sul ritorno alla Roma…Daniele De Rossi non può essere soddisfatto del risultato sul campo dell’Olimpico, anche se porta a casa dei segnali positivi dalla prestazione.

Panoramica sull’argomento

Non soffio sul fumo, De Rossi tra Roma e futuro Genoa: Nessun pensiero di Real MadridBattuto il Sassuolo nell'ultimo turno il Genoa vede la salvezza ad un passo. Domenica a Pisa potrebbe incamerare gli ultimi punti necessari per un finale di stagione in tutta tranquillità. Affrontere ... tuttosport.com

Real Madrid, Paz: Sul gol ho osato. Per un momento non ci ho nemmeno credutoFa ancora fatica a crederci Nico Paz, autore del gol che ha riportato il Real Madrid in vantaggio contro il Napoli questa sera: Sono molto felice, è un sogno e per un momento non ci ho nemmeno ... tuttomercatoweb.com