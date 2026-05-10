Le Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane hanno dichiarato che prenderanno di mira siti statunitensi in Medio Oriente se le petroliere iraniane fossero attaccate dagli Stati Uniti. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti aspetta una risposta dall’Iran, mentre le tensioni tra le parti sembrano aumentare. La situazione rimane sotto osservazione, con possibili sviluppi legati alle recenti minacce e alle risposte internazionali.

Le Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane hanno minacciato di colpire siti statunitensi in Medio Oriente se le loro petroliere dovessero essere prese di mira dagli Usa. E questo mentre Washington attende la risposta di Teheran alla sua ultima proposta negoziale. “Qualsiasi attacco contro petroliere e navi mercantili iraniane si tradurrà in una dura risposta contro uno dei siti americani e contro navi nemiche”, hanno dichiarato i Pasdaran, dopo gli attacchi statunitensi contro due petroliere iraniane nel Golfo dell’Oman. Da due giorni, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attende la risposta dell’Iran all’ultima proposta di Washington per un accordo di pace.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump è in attesa della risposta dell’Iran, mentre i Pasdaran lo minacciano

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Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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