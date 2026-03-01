Iran colpito i pasdaran minacciano l’operazione più feroce contro Israele e Usa Pahlavi ringrazia Trump

Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che condurranno un’operazione definita “più feroce” di sempre contro Israele e le installazioni statunitensi. L’annuncio è arrivato in un momento di tensione crescente tra Iran, Israele e Stati Uniti. Nel frattempo, un rappresentante iraniano ha ringraziato l’amministrazione americana per un precedente sostegno. La situazione rimane sotto stretta osservazione internazionale.

I pasdaran, le Guardie rivoluzionarie iraniane, hanno annunciato che lanceranno l’operazione «più feroce» della storia contro Israele e le basi statunitensi. «L'operazione offensiva più feroce nella storia delle forze armate della Repubblica Islamica dell’Iran inizierà da un momento all’altro», hanno scritto su Telegram, in un messaggio che alza ulteriormente la tensione nello scenario mediorientale. Intanto, in un breve post su X, Reza Pahlavi, figlio dello scià iraniano deposto, ha ringraziato Donald Trump per l’operazione militare lanciata contro l’Iran, affermando che «l’ora della liberazione è vicina». «Il coraggioso popolo iraniano ha pagato un prezzo molto alto per la libertà», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

