Mentre Trump da un ultimatum all’Iran sullo stretto di Hormuz i Pasdaran minacciano la chiusura totale

Da metropolitanmagazine.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rischio di un’ulteriore escalation della guerra, dopo l’ultimatum di Trump all’Iran: “Apra Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali nucleari”. E mentre il ministro degli Esteri di Teheran Aragchi ribadisce che lo Stretto “è aperto” e che le navi non transitano perché “le compagnie d’assicurazione temono la guerra che voi, Stati Uniti e Israele, avete iniziato”, i Pasdaran minacciano la chiusura totale se gli Usa bombarderanno le centrali nucleari iraniane. “Non appena le centrali elettriche e le infrastrutture del nostro Paese saranno prese di mira, le infrastrutture vitali, energetiche e petrolifere dell’intera regione, saranno considerate obiettivi legittimi e distrutte in modo irreversibile”, ha avvertito Ghalibaf, l’influente presidente del Parlamento iraniano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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