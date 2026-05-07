Il Segretario di Stato americano è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino, accompagnato da un alto livello di sicurezza. La visita a Roma include un incontro con il Papa, mentre nel frattempo si attende oggi la risposta ufficiale dell'Iran al piano degli Stati Uniti. La presenza di funzionari statunitensi in Italia si inserisce in un quadro di incontri e aggiornamenti diplomatici legati alla situazione internazionale.

Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, è arrivato a Roma. L'aereo è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato, responsabile della politica estera statunitense, sarà stamattina in Vaticano, domani a Palazzo Chigi. In programma incontri anche con i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto. Dopo l'arrivo, il lungo corteo di auto ha lasciato l'aeroporto verso le 9. Cnn: 'L'Iran dovrebbe rispondere alla proposta Usa oggi' Secondo i media Usa, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana: 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rubio è arrivato a Roma per l'incontro con il Papa. Prevista per oggi la risposta dell'Iran al piano Usa

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