In diverse città italiane, tra cui Potenza e Como, le forze dell’ordine hanno arrestato diversi sospetti coinvolti in truffe ai danni di anziani. Gli interventi delle forze di polizia hanno impedito alcuni tentativi di raggiro rivolti alle persone più anziane, mentre proseguono le indagini per identificare altri responsabili. L’operazione si è svolta in tutta Italia, con arresti e controlli nelle varie regioni.

Proseguono le truffe agli anziani, in tutto il Paese. Da Potenza a Como, i militari dell'Arma e gli agenti della Polizia di Stato hanno sventato alcuni raggiri a danno di fasce della popolazione della terza età., Fingendo di essere un carabiniere, ha tentato di truffare un anziano 87enne, ma, a Venosa (Potenza), un uomo di 41 anni, residente in Campania, è stato fermato dai veri militari dell'Arma prima che l'estorsione si concretizzasse. I Carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione fatta al 112 dal figlio dell'anziano. Il gip di Potenza ha convalidato l'arresto, disponendo per il 41enne - che ha precedenti penali - la custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Truffe agli anziani: raffica di arresti in tutto il Paese

Truffe agli anziani, colpo alla banda: 17 arresti. Telefonate a raffica e finti incidentiUn duro colpo alle truffe agli anziani che hanno colpito anche il territorio casertano arriva dall’operazione condotta all’alba di martedì 16...

Leggi anche: Raffica di truffe agli anziani: "Anap Arezzo in prima linea per prevenzione e tutela"

CRONACA. TRUFFA AGLI ANZIANI: DUE ARRESTI A CAMEROTA

Una raccolta di contenuti su Truffe agli.

Temi più discussi: Raffica di truffe in Friuli: incastrato il finto carabiniere che raggirava gli anziani; Truffe a Troina: falsi carabinieri chiedono soldi agli anziani, l'appello del sindaco: State attenti; Si spaccia per carabiniere e sfila ad anziana gioielli da 30mila euro: scovato e denunciato; Raffica di truffe agli anziani in Friuli: arrestato finto carabiniere straniero.

Truffe agli anziani, il manuale dei criminali: ecco come agiscono davveroFinti carabinieri, tecnici e messaggi bancari: ecco come funzionano le truffe agli anziani e quali segnali riconoscere per difendersi subito. monza-news.it

Truffe agli anziani: accordo tra carabinieri, Ordine dei Farmacisti e Federfarma per contrastarleCarabinieri e farmacie insieme contro le truffe agli anziani: il Comando provinciale dei Carabinieri di Enna ha avviato una collaborazione istituzionale con l’Ordine dei Farmacisti e la Federfarma pro ... telenicosia.it

Truffe agli anziani: i Carabinieri di Castelvetrano incontrano i cittadini del Belice #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Enna: Carabinieri e farmacie insieme contro le truffe agli anziani x.com