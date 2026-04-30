Nel 2022, le forze dell'ordine hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di quattro persone tra Gorgoglione e Policoro, coinvolte in truffe rivolte agli anziani e nel furto di armi. Un uomo di 57 anni è stato fermato a Gorgoglione, mentre altri tre soggetti sono stati arrestati a Policoro. Le indagini hanno fatto luce su attività illegali legate a questi reati, con il recupero di armi trafugate.

? Cosa sapere Carabinieri arrestano un 57enne a Gorgoglione e tre soggetti a Policoro.. Operazione legata a truffe agli anziani e al recupero di armi rubate nel 2022.. I Carabinieri hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 57 anni originario di Stigliano e alla cattura di tre soggetti a Policoro, tra truffe ai danni di anziani e il ritrovamento di armi rubate nel 2022. Il primo intervento si è concentrato nelle strade di Gorgoglione, dove la tranquillità del borgo è stata incrinata dalle azioni di un cinquantasettrenne già noto alle autorità. L’uomo è stato posto sotto misura domiciliare dalla Procura della di Matera a seguito di una denuncia presentata da uno dei due fratelli anziani che vivevano nella zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera: arresti tra truffe agli anziani e armi rubate nel 2022

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