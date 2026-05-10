Truffa del finto maresciallo individuato l' uomo che ha derubato due anziani

Nella mattinata di venerdì, i carabinieri di Latina Scalo hanno denunciato a piede libero un uomo di 48 anni proveniente dalla provincia di Caserta. L’indagine riguarda un episodio di truffa ai danni di una coppia di anziani, vittime di un raggiro messo in atto con l’inganno del finto maresciallo. L’uomo è ritenuto responsabile del reato e ora si trova sotto indagine.

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