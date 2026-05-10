Truffa del finto maresciallo individuato l' uomo che ha derubato due anziani
Nella mattinata di venerdì, i carabinieri di Latina Scalo hanno denunciato a piede libero un uomo di 48 anni proveniente dalla provincia di Caserta. L’indagine riguarda un episodio di truffa ai danni di una coppia di anziani, vittime di un raggiro messo in atto con l’inganno del finto maresciallo. L’uomo è ritenuto responsabile del reato e ora si trova sotto indagine.
Nella mattinata di venerdì, i carabinieri della stazione di Latina Scalo hanno denunciato a piede libero un 48enne residente in provincia di Caserta, ritenuto responsabile del reato di truffa ai danni di una coppia di anziani del capoluogo pontino. L’attività investigativa, avviata a seguito.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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