A Biella, un’ottantenne ha ceduto denaro e oro dopo essere stato contattato da un uomo che si era spacciato per un maresciallo dei Carabinieri. La truffa si è conclusa con due giovani arrestati a Novara, accusati di aver messo in atto una serie di azioni fraudolente ai danni di un anziano. Le forze dell’ordine hanno confermato che si tratta di un episodio di truffa pluriaggravata.

Due giovani residenti in provincia di Frosinone sono stati arrestati per truffa pluriaggravata ai danni di un ottantenne della provincia di Biella. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Stradale di Novara Est, che ha recuperato la refurtiva e fermato i responsabili sull’Autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Novara. Tentata truffa ai danni di un anziano Il raggiro continua: oro e bancomat consegnati ai truffatori Le indagini e l’arresto dei responsabili Tentata truffa ai danni di un anziano Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di mercoledì 15 aprile, quando un anziano residente in provincia di Biella è stato vittima di una sofisticata truffa orchestrata da due giovani di 21 anni e 18 anni provenienti dalla provincia di Frosinone.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffa del finto maresciallo dei carabinieri a Biella, ottantenne convinto a cedere denaro e oro: due arresti

TRUFFA DELLA TARGA CLONATA, I CARABINIERI: «FATE ATTENZIONE» | 26/02/2026

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