Arrestati due napoletani per truffa a un’anziana con la tecnica del finto maresciallo

Due uomini napoletani sono stati arrestati dai Carabinieri di Carrara con l’accusa di aver truffato un’anziana utilizzando la tecnica del “finto maresciallo”. I militari hanno identificato e fermato i sospettati dopo aver ricevuto la segnalazione della vittima, che aveva subito il raggiro. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: 3 minuti I Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Carrara, nel pomeriggio dello scorso 10 marzo, hanno arrestato in flagranza di reato due persone, un 28enne e un 25enne originari di Napoli, ritenuti responsabili di aver compiuto, in concorso tra loro, una truffa ai danni di una persona anziana. La pattuglia dell'Arma, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori in Carrara, ha individuato una Fiat 500 L transitare in viale XX Settembre con a bordo due persone. Gli operanti hanno fermato e proceduto al loro controllo, effettuando anche ad una perquisizione personale e veicolare. Durante le attività, nel giacchetto di uno dei due soggetti è stato rinvenuto un sacchetto di cellofan con all'interno molti monili in oro dal peso complessivo di circa 350 grammi.