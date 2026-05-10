True Love Impact in migliaia per l' iniziativa contro violenza e disagio giovanile | si lavora già al prossimo anno

True Love Impact ha coinvolto oltre 180 mila utenti, raggiungendo più di un milione di visualizzazioni sui propri canali social. Sono stati prodotti oltre 350 contenuti tra podcast, interviste e sintesi, e si sono svolti 60 eventi che hanno coinvolto circa 1.000 studenti. La manifestazione ha anche visto la partecipazione di più di 20 panel con oltre 40 ospiti, oltre a collaborazioni con 25 associazioni e l’organizzazione di altrettanti workshop. L’iniziativa si prepara a ripartire il prossimo anno.

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