Durante il Festival True Love Impact, il Veliero è stato abbandonato a causa di problemi tecnici che hanno causato un ritardo. Le versioni fornite dai responsabili dell’organizzazione differiscono: uno attribuisce il ritardo a un guasto imprevisto, mentre l’altro sostiene che ci siano stati errori di gestione. La causa precisa del problema tecnico è al centro delle discussioni tra i rappresentanti coinvolti.

? Punti chiave Chi ha causato il ritardo tecnico che ha scatenato l'abbandono?. Come si spiegano le versioni opposte tra Roveris e Marzari?. Perché la gestione di Michele Ballo ha penalizzato il gruppo teatrale?. Quali conseguenze avrà questo scontro sui valori di inclusione del festival?.? In Breve Michele Ballo ha occupato il tempo tecnico previsto per le prove del gruppo.. Alessandra Marzari riferisce che il palco sarebbe stato disponibile verso le ore 19:40.. Povia aveva contestato l'esclusione dal programma tramite un post del primo maggio.. Il gruppo teatrale coinvolge 15 attori e le relative famiglie presenti al Pala Opiquad.. Mercoledì sera al Pala Opiquad la compagnia teatrale Il Veliero ha abbandonato il festival True Love Impact dopo che i ritardi tecnici hanno impedito le prove del gruppo di 15 attori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Festival True Love Impact: il Veliero abbandona per i ritardi tecnici

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