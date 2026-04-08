True Love Impact | quando lo sport diventa alleanza sociale per cambiare il futuro dei giovani
Un’iniziativa chiamata True Love Impact si propone di usare lo sport come strumento di integrazione e sostegno per i giovani. I dati mostrano che in Europa un bambino su tre affronta sfide di natura cognitiva, emotiva o comportamentale. La proposta mira a coinvolgere i giovani attraverso attività sportive, creando un'alleanza sociale che favorisca il loro sviluppo e il contrasto alle difficoltà.
C’è un’urgenza che non può più essere ignorata. I numeri parlano chiaro: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in Europa un bambino su tre presenta difficoltà cognitive, emotive o comportamentali. Ansia, depressione, disturbi del linguaggio e DSA sono sempre più diffusi, con un. 🔗 Leggi su Today.it
In campo per i cittadini “senior”: lo sport diventa motore di inclusione socialeIl Comune di Brindisi partecipa al progetto europeo Urbact “Olympics4All” per promuovere l’invecchiamento attivo e contrastare l’isolamento degli...
Quando lo sport diventa educazioneTutto è iniziato con un gemellaggio con la scuola francese Stendhal e con una giornata sportiva condivisa, vissuta tra giochi, sorrisi ed entusiasmo.
Argomenti più discussi: Vero Volley sostiene TRUE LOVE IMPACT: aperta la raccolta fondi per l’evento; Pallavolo: Vero Volley Monza contro Padova per un posto in Europa.
True Love Impact: quando lo sport diventa alleanza sociale per cambiare il futuro dei giovaniDalla salute mentale alla lotta agli abusi: tre giorni di confronto e azioni concrete per le nuove generazioni ... today.it
A Monza True Love Impact, benessere e inclusione giovanile nell’evento Vero VolleyDal 4 al 6 maggio l’Opiquad Arena di Monza ospiterà la prima edizione di ... msn.com
3 Terzo set 2-1 (28-26; 19-25; 25-21) #TrueLove #ShareTheLove Scarica l'APP e leggi la cronaca del set www.verovolley.com/scarica-app/ - facebook.com facebook