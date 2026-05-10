Dramma a Pescara | 18enne trovato morto in strada all’alba accanto alla moto indagini in corso
Domenica mattina a Pescara, un passante ha trovato un ragazzo di 18 anni senza vita in strada, vicino alla sua moto. L’incidente è avvenuto in via Volta, vicino all’incrocio con via Tortora. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorsi, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire le cause della morte.
La scoperta di un passante all’alba di domenica in via Volta all’altezza dall'incrocio con via Tortora. Al momento non ci sono testimoni e nessuno aveva lanciato l’allarme ma si sospetta un incidente stradale avvenuto nella notte.🔗 Leggi su Fanpage.it
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