Dramma a Pescara | 18enne trovato morto in strada all’alba accanto alla moto indagini in corso

Domenica mattina a Pescara, un passante ha trovato un ragazzo di 18 anni senza vita in strada, vicino alla sua moto. L’incidente è avvenuto in via Volta, vicino all’incrocio con via Tortora. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorsi, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire le cause della morte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui